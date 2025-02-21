В «МЮ» пригрозили сотрудникам, что слив информации медиа будет считаться «грубым нарушением». За это могут уволить

В «Манчестер Юнайтед» недовольны сливом информации медиа.

В прессе ранее появилось много разных сообщений о том, как экономит «Манчестер Юнайтед ».

Теперь директор «МЮ» Омар Беррада начал расследование утечек информации и предупредил персонал в электронном письме, что раскрытие информации о клубе будет считаться «грубым нарушением», который может привести к увольнению.

Как сообщает The Telegraph, Беррада отправил сотрудникам письмо из 580 слов.

«Любой, кто раскрывает информацию за пределами клуба, нарушает свои обязательства по конфиденциальности, и мы совершенно ясно заявляем, что это будет считаться грубым нарушением.

Чтобы защитить клуб и его коллег, принимаются дополнительные меры для предотвращения будущих нарушений конфиденциальности, а также для выявления ответственных лиц», – говорится в письме.

Согласно правительственным указаниям, сотрудники могут быть немедленно уволены за грубое нарушение дисциплины – при верном соблюдении процедур.

Беррада также призвал сотрудников сообщать о попытках связаться с ними с целью обсудить проблемы «МЮ». «Журналисты очень хорошо разбираются в сборе информации из нескольких источников», — сообщил директор, уточнив, что попытки контактировать будут через мессенджеры, телефон и соцсети.