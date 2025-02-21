В «МЮ» пригрозили сотрудникам, что слив информации медиа будет считаться «грубым нарушением». За это могут уволить
В прессе ранее появилось много разных сообщений о том, как экономит «Манчестер Юнайтед».
Теперь директор «МЮ» Омар Беррада начал расследование утечек информации и предупредил персонал в электронном письме, что раскрытие информации о клубе будет считаться «грубым нарушением», который может привести к увольнению.
Как сообщает The Telegraph, Беррада отправил сотрудникам письмо из 580 слов.
«Любой, кто раскрывает информацию за пределами клуба, нарушает свои обязательства по конфиденциальности, и мы совершенно ясно заявляем, что это будет считаться грубым нарушением.
Чтобы защитить клуб и его коллег, принимаются дополнительные меры для предотвращения будущих нарушений конфиденциальности, а также для выявления ответственных лиц», – говорится в письме.
Согласно правительственным указаниям, сотрудники могут быть немедленно уволены за грубое нарушение дисциплины – при верном соблюдении процедур.
Беррада также призвал сотрудников сообщать о попытках связаться с ними с целью обсудить проблемы «МЮ». «Журналисты очень хорошо разбираются в сборе информации из нескольких источников», — сообщил директор, уточнив, что попытки контактировать будут через мессенджеры, телефон и соцсети.
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