Гурцкая о Галицком: «Самоуверенный, влюбленный в себя человек. Он считает, что его слова – закон. Когда с тобой разговаривает олигарх, вы общаетесь не на равных»

Тимур Гурцкая назвал Сергея Галицкого самовлюбленным человеком.

– Главная черта характера Галицкого?

– Он самоуверенный, влюбленный в себя человек.

– Влюбленный в себя?

– Да.

– Как это проявляется?

– Он считает, что то, что он говорит, – закон. Остается очень мало почвы для дискуссий и споров.

– Его окружение на это влияет?

– Я точно не знаю, но все окружение – это младшие товарищи Сергея Николаевича. Когда с тобой разговаривает олигарх, это оставляет печать. Вы говорите не на равных. Как он разговаривает с равными, я не знаю.

– Ваши слова: «Окружение Галицкого создано для того, чтобы говорить: «Ты все делаешь правильно».

– Конечно. Для чего, думаешь, нужна свита? Чтобы поддерживала в любой ситуации. Говорила, что ты всегда прав. И свита Сергея Николаевича ничем не отличается от любой другой.

– Звучит очень вредно.

– Внутри ты этого не чувствуешь. Так могут окружающие думать. А ему комфортно в этой обстановке. Если человек считает, что сам может работать над ошибками, зачем, чтобы ему эти ошибки кто-то поправлял?

Он считает, что все делает правильно и идеально. Зачем советы? – сказал футбольный агент в интервью Спортсу ’‘.

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