Гурцкая о Галицком: «Самоуверенный, влюбленный в себя человек. Он считает, что его слова – закон. Когда с тобой разговаривает олигарх, вы общаетесь не на равных»
– Главная черта характера Галицкого?
– Он самоуверенный, влюбленный в себя человек.
– Влюбленный в себя?
– Да.
– Как это проявляется?
– Он считает, что то, что он говорит, – закон. Остается очень мало почвы для дискуссий и споров.
– Его окружение на это влияет?
– Я точно не знаю, но все окружение – это младшие товарищи Сергея Николаевича. Когда с тобой разговаривает олигарх, это оставляет печать. Вы говорите не на равных. Как он разговаривает с равными, я не знаю.
– Ваши слова: «Окружение Галицкого создано для того, чтобы говорить: «Ты все делаешь правильно».
– Конечно. Для чего, думаешь, нужна свита? Чтобы поддерживала в любой ситуации. Говорила, что ты всегда прав. И свита Сергея Николаевича ничем не отличается от любой другой.
– Звучит очень вредно.
– Внутри ты этого не чувствуешь. Так могут окружающие думать. А ему комфортно в этой обстановке. Если человек считает, что сам может работать над ошибками, зачем, чтобы ему эти ошибки кто-то поправлял?
Он считает, что все делает правильно и идеально. Зачем советы? – сказал футбольный агент в интервью Спортсу’‘.
«Я решала». Тимур Гурцкая и его приключения – в большом интервью Кораблеву
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий