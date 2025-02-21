Президент «Баварии»: «У Мусиалы и Павловича есть все, чтобы стать легендами клуба. У Джамала исключительная техника, Александар напоминает Алонсо спокойствием и точностью передач»

Герберт Хайнер высказался о качествах, необходимых ключевым игрокам «Баварии».

«Когда игрок приходит в «Баварию», у него должна быть твердая воля, чтобы стать легендой. Я уверен, что если Йозуа Киммих продлит контракт, с его смелостью и волей к победе, он навсегда станет легендой «Баварии».

С Джамалом Мусиалой и Александаром Павловичем у клуба уже есть будущее. Мусиала обладает исключительными техническими навыками мирового класса, он абсолютный любимец фанатов. Павлович иногда напоминает молодого Хаби Алонсо своим спокойствием и точностью передач.

У обоих есть все необходимое, чтобы стать легендами «Баварии», – сказал президент мюнхенского клуба.