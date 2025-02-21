Президент «Баварии»: «У Мусиалы и Павловича есть все, чтобы стать легендами клуба. У Джамала исключительная техника, Александар напоминает Алонсо спокойствием и точностью передач»
Герберт Хайнер высказался о качествах, необходимых ключевым игрокам «Баварии».
«Когда игрок приходит в «Баварию», у него должна быть твердая воля, чтобы стать легендой. Я уверен, что если Йозуа Киммих продлит контракт, с его смелостью и волей к победе, он навсегда станет легендой «Баварии».
С Джамалом Мусиалой и Александаром Павловичем у клуба уже есть будущее. Мусиала обладает исключительными техническими навыками мирового класса, он абсолютный любимец фанатов. Павлович иногда напоминает молодого Хаби Алонсо своим спокойствием и точностью передач.
У обоих есть все необходимое, чтобы стать легендами «Баварии», – сказал президент мюнхенского клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Bild
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости