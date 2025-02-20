Агехова забил «Роме» ударом через себя в падении. У форварда 19 голов в 30 матчах за «Порту»

Форвард «Порту» Саму Агехова забил «Роме» эффектным ударом.

Итальянская команда принимает португальскую в ответном стыковом матче Лиги Европы (2:1, второй тайм).

Нападающий гостей открыл счет на 27-й минуте ударом через себя в падении. Это 19-й гол Саму в 30 матчах за «Порту».

Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Фото: Gettyimages.ru /NurPhoto