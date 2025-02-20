«Спартак» предлагал 22,5 млн евро за Фернандеша, «Бешикташ» хотел 30 млн. «Брага» не рискнула продавать Саласара в Россию, несмотря на согласие УЕФА (РБК)

Стали известны подробности срывов двух трансферов «Спартака».

Ранее стало известно, что «Бешикташ » отклонил предложение красно-белых по полузащитнику Жедсону Фернандешу . Трансфер Родриго Саласара из «Браги» тоже сорвался .

Как рассказали «РБК Спорт» два источника, знакомых с ходом сделки, в случае с Фернандешем речь шла о сумме в размере 22,5 млн евро. По их словам, московский клуб делал только одно официальное предложение по игроку. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила, он оценил игрока выше и намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше 30 млн. Половина из этой суммы причиталась бы «Бенфике», которая владеет половиной прав на игрока.

В ситуации с полузащитником Саласаром торгов не было, отмечают источники «РБК Спорт». Его цена с учетом бонусов была 20 млн евро. Главной проблемой стало нежелание «Браги» отпускать игрока, а также опасения клуба столкнуться с проблемами при трансфере в Россию.

Один из собеседников «РБК Спорт» уточнил, что «Брага» обращалась к экспертам из УЕФА за рекомендациями относительно возможности трансфера игрока в «Спартак ». В организации проблем не увидели, однако «Брага» не рискнула продавать полузащитника в московский клуб.