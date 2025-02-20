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  • Мостовой о выходе «Шанхая» Слуцкого в плей-офф азиатской ЛЧ после снятия «Шаньдуна»: «Таким всегда везет! Про футбольных людей мне интересно, а про этих выскочек – нет»
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Мостовой о выходе «Шанхая» Слуцкого в плей-офф азиатской ЛЧ после снятия «Шаньдуна»: «Таким всегда везет! Про футбольных людей мне интересно, а про этих выскочек – нет»

Александр Мостовой высказался о выходе «Шанхай Шэньхуа» в плей-офф азиатской ЛЧ.

Напомним, «Шаньдун Тайшань» решил не играть с корейским «Ульсаном» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии. После снятия клуба с турнира «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, набравший 10 очков в 8 матчах и занимавший 7-е место до заключительных игр конкурентов, автоматически квалифицировался в плей-офф.

«Я слышал. Таким всегда везет! Возьмет ли он азиатскую ЛЧ таким макаром? Не знаю, что он там возьмет. Мне, честно говоря, вообще неинтересно, что там с ним. Про футбольных людей – да, а про этих выскочек – нет.

К сожалению, они есть. Мусаев там есть еще, да. Его еще пока не раскусили. А Слуцкого уже. Мусаева много раз раскусывали, но он чей-то там родственник, поэтому так. Всегда так бывает в жизни: кому-то везет, а кому-то – нет», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЛеонид Слуцкий
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoАлександр Мостовой
logoШанхай Шэньхуа
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