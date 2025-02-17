Майка Ричардс: «Аморим не понимает, что делает. Ему нужно перестать давать поводы для разговоров. «Спортинг» не на том же уровне, что «МЮ»

Майка Ричардс назвал хаосом ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Рубена Аморима находится на 15-й позиции в таблице АПЛ.

«Когда он заявил, что это худшая команда в истории «Юнайтед», какие бы цитаты он [дальше] ни использовал, но он не понимает, что этот заголовок можно использовать каждую неделю.

Если ему не нравится футболист, если ему не нравится Рэшфорд – это его решение. Мы можем принять это как эксперты. Это ваше решение. Мы уважаем ваше решение.

Но все остальное на самом деле усложняют ему задачу. Он не понимает, что делает. Потому что вокруг царит хаос. Это хаос.

Никакого неуважения к «Спортингу» , но он не на том же уровне, что и «Манчестер Юнайтед ».

Ему нужно перестать давать людям поводы для разговоров, раздувать истории больше, чем нужно», – сказал бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс в подкасте The Rest is Football.