Футболисты выйдут на майские матчи Кубка России с портретами родственников, принимавших участие в ВОВ
Так, футболисты команд выйдут на майские матчи Фонбет Кубка России с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РФС.
«Футболисты российских клубов выйдут на поле с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Футбольный вариант всероссийской акции «Бессмертный полк» пройдет перед майскими матчами Кубка России, а также перед ближайшими ко Дню Победы играми в турах Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
Также на этих матчах планируется «оживить» голос диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Эти мероприятия пройдут в рамках разработанной Российским футбольным союзом программы мероприятий «Одна на всех! Команда, Родина, Победа!» к 80-летию Победы», – сообщили в РФС.
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