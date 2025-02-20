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  • Шмейхель об умершей в концлагере бабушке: «Отец узнал об этом случайно – кто-то рассказал ему в пекарне в Польше. Она была героиней, заботилась обо всех»
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Шмейхель об умершей в концлагере бабушке: «Отец узнал об этом случайно – кто-то рассказал ему в пекарне в Польше. Она была героиней, заботилась обо всех»

Петер Шмейхель поделился трагической историей его семьи во время Второй мировой.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании рассказал историю своего отца Толека, родившегося в Польше. Дедушка Шмейхеля был убит в день начала Второй мировой войны, а бабушку вскоре отправили в концлагерь – Толек больше никогда ее не видел. По словам Петера, его отец впоследствии стал двойным агентом, чтобы сбежать из Польши.

– Мой отец не был словоохотлив. Но был один момент, когда я взял его в Берлин на несколько дней. Мы гуляли, и вдруг он начал рассказывать о своей жизни. Он вспомнил, как прошел путь из Варшавы через Берлин в Данию. Он сказал: «Я чувствовал, что за мной следят. Мне было так страшно, и когда я шел по Берлину, они как раз строили стену».

Во время той прогулки он рассказал мне так много. Это был единственный раз, когда он говорил об этом. Позже, когда он уже был в преклонном возрасте, я спросил: «Ты не мог бы записать свои воспоминания или дать мне интервью?» Но он отказался. Это была закрытая тема.

Говорил ли ваш отец о потере матери, отправленной в концлагерь?

– Это единственное, о чем он никогда не говорил – до того дня, когда узнал, что с ней случилось. У моего отца было сильное желание восстановить связь с Польшей. Во время одной из поездок, по чистой случайности, в пекарне кто-то спросил: «Мистер Шмейхель?» Этот человек сказал, что находился в том же концлагере, что и его мать.

Он рассказал, что она была настоящей героиней – заботилась обо всех и боролась с охранниками за дополнительную еду. Но ее сразила болезнь, и она умерла в лагере.

Это помогло моему отцу, потому что он узнал об этом только в 60 лет. И это помогает мне понять, откуда я черпаю силу. Это слово первым приходит мне в голову – сила, – сказал бывший вратарь «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The G
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