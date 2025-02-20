Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» примет «Гент», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
В Лиге конференций пройдут ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
«Хайденхайм» сыграет против «Копенгагена», «Бетис» примет «Гент».
Лига конференций
Стыковые матчи
Ответные игры
Стыковые матчиБенито Вильямарин
Первый матч: 3:0
Стыковые матчиФойт-Арена
До матча
-XG-
Первый матч: 2:1
Стыковые матчиAlphamega Stadium
Первый матч: 1:1
Стыковые матчиСтожице
До матча
-XG-
Первый матч: 0:1
Стыковые матчиМейски
До матча
-XG-
Первый матч: 3:1
Стыковые матчиГСП Стэдиум
Первый матч: 2:2
Стыковые матчиСпирос Луис
До матча
-XG-
Первый матч: 1:2
Стыковые матчиТалла
До матча
-XG-
Первый матч: 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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