Рауль Асенсио о сопернике в 1/8 финала ЛЧ: «Мы – «Мадрид». Все равно, с кем сыграем. Будем бороться и стараться пройти дальше»

Рауль Асенсио ответил на вопрос о соперниках в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал » прошел «Манчестер Сити» (6:3 по сумме двух матчей) и вышел в 1/8 финала турнира.

Мадридский клуб может сыграть либо с «Байером », либо с «Атлетико » в следующем раунде. Это определит жеребьевка.

«Мы – «Мадрид». Нам все равно, с кем мы сыграем. Мы будем бороться и стараться пройти в следующий раунд», – сказал защитник мадридцев Рауль Асенсио .