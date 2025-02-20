Рауль Асенсио о сопернике в 1/8 финала ЛЧ: «Мы – «Мадрид». Все равно, с кем сыграем. Будем бороться и стараться пройти дальше»
Рауль Асенсио ответил на вопрос о соперниках в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал» прошел «Манчестер Сити» (6:3 по сумме двух матчей) и вышел в 1/8 финала турнира.
Мадридский клуб может сыграть либо с «Байером», либо с «Атлетико» в следующем раунде. Это определит жеребьевка.
«Мы – «Мадрид». Нам все равно, с кем мы сыграем. Мы будем бороться и стараться пройти в следующий раунд», – сказал защитник мадридцев Рауль Асенсио.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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