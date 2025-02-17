Матч «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ перенесен из-за мороза и снегопада. Месси не хотел играть при температуре ниже -12 ℃ и сильном ветре
Матч «Интер Майами» перенесен из-за погоды.
USA Today сообщает, что игра команды Лионеля Месси против «Канзас-Сити» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ сдвинута на один день. Она должна была пройти в ночь на среду, но теперь состоится на сутки позже.
Причиной переноса стали температура ниже 10 градусов по Фаренгейту (-12,2 градуса Цельсия), сильный ветер (значение ветро-холодового индекса – вплоть до -32 ℃) и обильный снегопад.
«Решение о переносе матча было принято в целях обеспечения безопасности игроков и болельщиков и в тесном сотрудничестве с двумя участвующими клубами и местными властями», – говорится в сообщении «Интер Майами».
По сведениям ведущего подкаста MiamiTotalFutbol Франко Паницо, Месси не хотел играть при столь низкой температуре, как и остальная команда.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: USA Today
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