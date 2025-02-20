«Ювентус» три года не играет в 1/8 финала ЛЧ. Последний четвертьфинал был в 2019-м, последний трофей – в 1996-м

«Ювентус» третий год подряд пропускает 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Тиаго Мотты вылетела из турнира на этапе стыковых матчей, уступив ПСВ .

В последний раз туринцы входили в число 16 сильнейших команд в 2022 году. В 2023-м они не вышли из группы, а в 2024-м и вовсе не участвовали в соревновании.

До четвертьфинала «бьянконери» не доходят с 2019 года. Последний из двух трофеев был завоеван еще в 1996 году.