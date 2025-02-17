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  • Почеттино считает Верратти лучшим игроком, с которым работал. Месси тренер назвал «гением», Неймара – «волшебником», Мбаппе – «убийцей», Кейна – «топ-бомбардиром», Тиаго Силву – «лидером»
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Почеттино считает Верратти лучшим игроком, с которым работал. Месси тренер назвал «гением», Неймара – «волшебником», Мбаппе – «убийцей», Кейна – «топ-бомбардиром», Тиаго Силву – «лидером»

Маурисио Почеттино дал характеристики игрокам, которых тренировал.

Нынешний тренер сборной США в прошлом возглавлял «Челси», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Аргентинец назвал Тиаго Силву «лидером», Харри Кейна – «топ-бомбардиром», Неймара – «волшебником», Килиана Мбаппе – «убийцей», а Лионеля Месси – «гением».

Звание «лучшего игрока», с которым он работал, получил полузащитник Марко Верратти.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoСборная США по футболу
logoМаурисио Почеттино
logoХарри Кейн
logoЧелси
logoПСЖ
logoКилиан Мбаппе
logoТиаго Силва
logoТоттенхэм
logoНеймар
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoЛионель Месси
logoМарко Верратти
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