«Зенит» заплатит ЦСКА 1,8 млн евро с учетом бонусов за Зделара (Грант Гетадарян)

ЦСКА может получить почти 2 млн евро за Сашу Зделара от «Зенита».

Ранее появилась информация , что «Зенит » купит полузащитника за 1,5 млн евро.

По данным журналиста РБК Гранта Гетадаряна, с учетом бонусов армейцы получат за трансфер 1,8 млн евро.

Сербский футболист выступает за армейцев с 2022 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона.

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь .