«Зенит» заплатит ЦСКА 1,8 млн евро с учетом бонусов за Зделара (Грант Гетадарян)
ЦСКА может получить почти 2 млн евро за Сашу Зделара от «Зенита».
Ранее появилась информация, что «Зенит» купит полузащитника за 1,5 млн евро.
По данным журналиста РБК Гранта Гетадаряна, с учетом бонусов армейцы получат за трансфер 1,8 млн евро.
Сербский футболист выступает за армейцев с 2022 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона.
Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости