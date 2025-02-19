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«Зенит» заплатит ЦСКА 1,8 млн евро с учетом бонусов за Зделара (Грант Гетадарян)

ЦСКА может получить почти 2 млн евро за Сашу Зделара от «Зенита».

Ранее появилась информация, что «Зенит» купит полузащитника за 1,5 млн евро.

По данным журналиста РБК Гранта Гетадаряна, с учетом бонусов армейцы получат за трансфер 1,8 млн евро.

Сербский футболист выступает за армейцев с 2022 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона. 

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
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logoСаша Зделар
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