«Вся Россия хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, думаю. Шанс биться за 1-е место есть второй год подряд». Гацкан об РПЛ

Александр Гацкан высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Кто для меня фаворит в борьбе за чемпионство? Я как-то говорил, что три команды – «Спартак», «Зенит » и «Краснодар ».

У «быков» нет трансферов? У них были в том межсезонье. Значит, наверное, тренер видит, что потенциал есть у команды, просто надо время, чтобы они набрали ту форму, которую нужно. Кажется, по позициям они никого и не отдали.

Пока у них тот же самый состав остался, значит, пока не нужны приобретения. Если бы надо было какие-то позиции усилить, то усилили бы, потому что у Галицкого есть возможность для этого.

Плюс у подопечных Мурада Мусаева есть шанс второй год подряд биться за первое место. Я думаю, что вся Россия хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом», – сказал бывший футболист «Ростова».

После 18 туров Мир РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали одинаковое количество очков (39), но команда Мусаева опережает петербуржцев по дополнительным показателям. «Спартак » занимает 3-е место, набрав 37 очков.