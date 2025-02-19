Судаков интересен «Наполи» и «Вест Хэму». «Шахтер» потребует 65 млн евро за хавбека
Георгий Судаков может продолжить карьеру в одной из топ-лиг Европы.
По информации GiveMeSport, интерес к полузащитнику «Шахтера» по-прежнему сохраняет «Наполи». Еще одним претендентом на трансфер игрока сборной Украины стал «Вест Хэм».
Вероятно, 22-летний футболист покинет свою нынешнюю команду летом. «Шахтер» потребует 65 миллионов евро за хавбека.
Отмечается, что «Порту» пытался купить Судакова в зимнее трансферное окно, но получил отказ.
В текущем сезоне чемпионата Украины полузащитник провел 16 матчей, отличившись 8 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GiveMeSport
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