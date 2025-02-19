12

Судаков интересен «Наполи» и «Вест Хэму». «Шахтер» потребует 65 млн евро за хавбека

Георгий Судаков может продолжить карьеру в одной из топ-лиг Европы.

По информации GiveMeSport, интерес к полузащитнику «Шахтера» по-прежнему сохраняет «Наполи». Еще одним претендентом на трансфер игрока сборной Украины стал «Вест Хэм». 

Вероятно, 22-летний футболист покинет свою нынешнюю команду летом. «Шахтер» потребует 65 миллионов евро за хавбека. 

Отмечается, что «Порту» пытался купить Судакова в зимнее трансферное окно, но получил отказ. 

В текущем сезоне чемпионата Украины полузащитник провел 16 матчей, отличившись 8 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GiveMeSport
logoВест Хэм
logoНаполи
logoШахтер
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoГеоргий Судаков
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В RFEF опасаются, что сезон Ла Лиги будет приостановлен из-за протеста судей. У арбитров пока нет единодушного желания идти на крайние меры
2716 минут назад
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
17 минут назадСпецпроект
Брейдо о «Спартаке» и Мусаеве: «На рынке был интерес к Тамерлану зимой, цифры близки к истине. Он нужен ЦСКА»
419 минут назад
РПЛ ведет подсчет статистики Дзюбы перед возможным рекордом по «гол+пас». Лига начала заниматься оцифровкой протоколов матчей
133 минуты назад
«Зенит» покупает Зделара у ЦСКА за 1,5 млн евро («Мутко против»)
10538 минут назад
«Спартак» хотел купить Мусаева у ЦСКА и был готов заплатить до 10 млн евро. Армейцы отказали (Иван Карпов)
5545 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Салах, Жота, Рэшфорд и Уоткинс играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
4247 минут назад
Мостовой о Карпине: «В РПЛ можно представить даже то, что он будет тренировать три команды. Будут у него «Ростов», «Динамо» и сборная»
31сегодня, 18:14
Боссы «Аталанты» постараются уладить конфликт Гасперини и Лукмана. Форвард хочет уйти из клуба с прошлого года
34сегодня, 18:03
573 млн евро требует от Лиги 1 DAZN. Вещатель считает, что лига преувеличила данные о популярности трансляций и плохо борется с пиратством
2сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Брестом» в ЛЧ. Вратарь сыграл в двух матчах парижан из 12 в 2025-м
211 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Гирасси не забил с пенальти. Онлайн-трансляция
214 минут назадLive
Амброзини о Пулишиче в «Милане»: «Он даже важнее Леау. Когда Кристиан на поле, понятно, какой уровень он покажет»
218 минут назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Мбаппе, Мармуш, Винисиус, Хусанов и Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3822 минуты назад
ПСВ – «Ювентус». Веа, Коло-Муани и Консейсау играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
822 минуты назад
«ПСЖ» – «Брест». Доннарумма, Хвича и Дембеле в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
924 минуты назад
Глебов прошел медосмотр в «Динамо». Хавбек подпишет контракт завтра («Чемпионат»)
330 минут назад
Неймар стал президентом состава киберспортивного клуба Furia по медиафутболу
37 минут назадКиберспорт
Чебан стал советником генсека РФС Митрофанова. Бывший исполнительный директор РПЛ займется взаимодействием с лигами и клубами («РБ Спорт»)
40 минут назад
Ямаль о «Барсе»: «Никто не сомневается, что я куле, думаю. Здесь все идеально: клуб, болельщики, команда. Я очень счастлив»
1252 минуты назад