Судаков интересен «Наполи» и «Вест Хэму». «Шахтер» потребует 65 млн евро за хавбека

Георгий Судаков может продолжить карьеру в одной из топ-лиг Европы.

По информации GiveMeSport, интерес к полузащитнику «Шахтера » по-прежнему сохраняет «Наполи ». Еще одним претендентом на трансфер игрока сборной Украины стал «Вест Хэм ».

Вероятно, 22-летний футболист покинет свою нынешнюю команду летом. «Шахтер» потребует 65 миллионов евро за хавбека.

Отмечается, что «Порту» пытался купить Судакова в зимнее трансферное окно, но получил отказ.

В текущем сезоне чемпионата Украины полузащитник провел 16 матчей, отличившись 8 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .