«Локо» был готов отдать 6-7 млн евро за Даку, «Рубин» хотел 10 млн за форварда (Metaratings)

«Локомотив» был готов предложить 6-7 млн евро за Мирлинда Даку.

Ранее сообщалось, что «Рубин» запросил за форварда свыше 10 млн евро, что не устроило «Локомотив», который в итоге вышел из переговоров.

По данным Metaratings.ru, казанский клуб хотел получить за Даку именно 10 миллионов, но «железнодорожники» рассчитывали на 6-7 млн евро.

Действующее соглашение албанского нападающего с «Рубином» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Даку сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке .