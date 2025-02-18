Линекер о пяти сильнейших клубах в ЛЧ: «Ливерпуль», «Реал», если пройдет дальше. Дальше – «Интер» и «Атлетико». «ПСЖ» заметно прибавил, в начале сезона я бы не поверил, что он может выиграть»
Гари Линекер назвал сильнейшие команды из оставшихся в Лиге чемпионов.
«Разумеется, это «Ливерпуль». Вероятно, «Реал», если пройдет дальше, но и «Манчестер Сити» тоже был бы в этом списке.
Дальше – «Интер» и «Атлетико». «ПСЖ» заметно прибавил, если бы вы в начале сезона сказали мне, что парижане могут победить, я бы ответил: «Нет, не представляю такого», – отметил бывший форвард сборной Англии в подкасте The Rest is Football.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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