Бобан об удалении Тео с «Фейеноордом»: «Мне жаль «Милан», но Эрнандес этого заслуживает, он делает так уже много лет. Обидно, ведь в 1-м тайме команда играла очень хорошо»

Звонимир Бобан раскритиковал «Милан» и Тео Эрнандеса.

«Россонери» не сумели победить «Фейеноорд» (1:1, первый матч – 0:1) во втором стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы остались в меньшинстве после удаления Эрнандеса на 51-й минуте игры. Защитник получил вторую желтую карточку за симуляцию.

«Грустно от того, что происходит из-за стольких [неудачных] матчей, неправильных решений руководства и тренера. Пришло время подвести итоги: «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, такого сезона еще не было.

«Милан» не может позволить себе провести такую встречу, не обыграть «Фейеноорд» и не участвовать в борьбе за скудетто.

Тео действительно очень виноват. Мне очень жаль «Милан», но Тео этого заслуживает: он делает это уже много лет. Извините, но он делает так уже много лет, и мы говорим об этом годами. Марчиняк увидел это и изменил игру.

При этом замены также были сомнительными: Хименеса нельзя исключать из состава. Обидно, ведь в первом тайме «Милан» играл очень хорошо», – сказал бывший игрок и директор «Милана» в эфире Sky Sport.