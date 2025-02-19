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  • Нгамале о любимых местах в России: «В ГУМе и на Красной площади можно расслабиться – там нравится гулять больше всего. На Патриках очень людно и шумно, люблю места потише»
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Нгамале о любимых местах в России: «В ГУМе и на Красной площади можно расслабиться – там нравится гулять больше всего. На Патриках очень людно и шумно, люблю места потише»

Муми Нгамале поделился мнением о любимых местах в России.

30-летний камерунец выступает за «Динамо» с сентября 2022 года.

– Вы уже провели два полноценных года в России. Полностью адаптировались в житейском плане?

– Да, в бытовом плане я полностью прижился в России. Партнеры по команде на протяжении двух лет активно помогают мне во всех моментах, что ускорило процесс адаптации.

– Какие у вас любимые места в России?

– Я был в ГУМе и на Красной площади. В этих местах есть абсолютно все, там можно расслабиться, поэтому мне там больше всего нравится гулять.

– Многие иностранцы и не только отмечают Патриаршие пруды, где собрано множество ресторанов. Это место вам нравится?

– Если честно, мне вообще не нравятся такие места, как Патрики, где очень людно и шумно. Больше люблю места потише, где можно спокойно посидеть, – сказал хавбек «Динамо» Муми Нгамале.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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светская хроника
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