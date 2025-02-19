Гогличидзе перешел в «Ахмат» из «Урала». Контракт – до конца сезона с опцией продления на 2 года

«Ахмат» объявил о переходе Лео Гогличидзе из «Урала».

Грозненский клуб подписал с 27-летним защитником контракт до конца сезона, который может быть продлен еще на 2 года.

В нынешнем сезоне Гогличидзе провел за «Урал » 14 матчей в Мелбет Первой лиге, не отметившись голевыми действиями.

Фото: t.me/akhmatgrozny