35-летний Де Маркос завершит карьеру в конце сезона. Защитник «Атлетика» за 16 лет провел 560 матчей в клубе

35-летний Оскар Де Маркос завершит карьеру в конце сезона.

Защитник «Атлетика » выступает за клуб на протяжении 16 сезонов. Он перешел из «Алавеса» в июле 2009 года.

Де Маркос занимает второе место в истории по числу сыгранных за команду матчей – 560. Несколько дней назад он обошел по этому показателю Икера Муниаина , лидирует Хосе Анхель Ирибар – 614 игр.

Капитан «Атлетика» является обладателем Кубка Испании и дважды Суперкубка страны.