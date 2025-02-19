0

«Бенфика» вышла в 1/8 финала ЛЧ в 3-й раз за последние четыре сезона

«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» (3:3) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).

Лиссабонцы вышли в 1/8 финала главного еврокубкового турнира в 3-й раз за последние четыре сезона.

На этой стадии «Бенфика» встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «Бенфика» – с «Барсой» или «Ливерпулем», «Фейеноорд» – с «Интером» или «Арсеналом»
19вчера, 22:33
«Бавария», «Бенфика», «Брюгге» и «Фейеноорд» вышли в 1/8 финала ЛЧ
49вчера, 22:11
«Бенфика» выбила «Монако» из ЛЧ, сыграв 3:3 – Павлидис реализовал пенальти на 76-й, Иленикена забил на 81-й, Кекчю сравнял на 84-й
8вчера, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Компани про 1:1 с «Селтиком»: «У «Баварии» было много шансов забить 2-3 гола. Мы потратили много сил за последние дни, в итоге – 8-очковый отрыв в Бундеслиге и выход в следующий раунд ЛЧ»
26вчера, 23:06
Гвардиола о проблемах «Сити» из-за травмы Родри: «Он лучший игрок мира. Требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси? Но в одной игре может быть что угодно, надо хотя бы напугать «Реал»
30вчера, 22:48
Мостовой о работе тренером: «Я просто не лезу по головам. Еще 20 лет назад сказал, что хотел бы быть нужным российскому футболу. Что мы умеем, кроме футбола? Но, в отличие от многих, имеем совесть»
20вчера, 22:56
«Бавария» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «Бенфика» – с «Барсой» или «Ливерпулем», «Фейеноорд» – с «Интером» или «Арсеналом»
19вчера, 22:33
«Аталанта» вылетела из ЛЧ и Кубка Италии за три недели после шутки Гасперини о требле
13вчера, 22:29
«Бавария» в 17-й раз подряд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
29вчера, 22:14
«Бавария», «Бенфика», «Брюгге» и «Фейеноорд» вышли в 1/8 финала ЛЧ
49вчера, 22:11
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Бавария» прошла «Селтик», «Милан» вылетел от «Фейеноорда», «Аталанта» снова проиграла «Брюгге», «Бенфика» выбила «Монако» Головина
883вчера, 22:01
«Зенит» предложил 20+9 млн евро за Жерсона после отказа «Фламенго» продать капитана за 18 млн
56вчера, 22:00
«Не пью пиво, может, немного вина или водки». Тренер «Фейеноорда» Босшаарт о выходе в 1/8 финала ЛЧ после игр с «Миланом»
13вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает дома в ЛЧ 21 матч. Последнее поражение – 2:3 с «ПСЖ» в апреле 2021-го
15 минут назад
Лукман – первый нигериец с голами в ЛЧ в 4 матчах подряд
30 минут назад
«Аталанта» выиграла 1 из 6 последних матчей. Бергамаски вылетели из Кубка и ЛЧ за это время
3вчера, 22:06
«Бенфика» выбила «Монако» из ЛЧ, сыграв 3:3 – Павлидис реализовал пенальти на 76-й, Иленикена забил на 81-й, Кекчю сравнял на 84-й
8вчера, 21:59
Капитан «Аталанты» Толои удален за попытку бросить мяч в де Кейпера и толчок защитника «Брюгге» в спину
10вчера, 21:59Фото
Консейсау о будущем: «Я в «Милане» 1,5 месяца, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли трофей, вышли в полуфинал Кубка, набрали 14 очков в Серии А, когда «Наполи» взял 15»
7вчера, 21:46
«Аталанта» не забила «Брюгге» с пенальти после фола Цолиса на Куадрадо. Миньоле сделал сэйв после удара Лукмана
7вчера, 21:35
Кейн травмировал икроножную мышцу и не вышел на второй тайм матча «Бавария» – «Селтик»
3вчера, 21:25
Уокер про 1:1 с «Фейеноордом»: «Милан» контролировал игру, в начале 2-го тайма на поле была только одна команда. Удаление Тео изменило ход матча – он не симулировал, по-моему»
7вчера, 20:33
Костакурта винит Тео в вылете «Милана» из ЛЧ: «Его ошибки нельзя ни принять, ни оправдать. У Эрнандеса худший сезон в карьере, и эта игра – вишенка на торте»
15вчера, 20:25
Рекомендуем