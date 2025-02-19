«Бенфика» вышла в 1/8 финала ЛЧ в 3-й раз за последние четыре сезона

«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» (3:3) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).

Лиссабонцы вышли в 1/8 финала главного еврокубкового турнира в 3-й раз за последние четыре сезона.

На этой стадии «Бенфика» встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем».