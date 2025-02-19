«Бенфика» вышла в 1/8 финала ЛЧ в 3-й раз за последние четыре сезона
«Бенфика» сыграла вничью с «Монако» (3:3) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).
Лиссабонцы вышли в 1/8 финала главного еврокубкового турнира в 3-й раз за последние четыре сезона.
На этой стадии «Бенфика» встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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