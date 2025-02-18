«Шанхай» Слуцкого обыграл «Виссел Кобе» в азиатской ЛЧ – 4:2. У Сауло Минейро хет-трик, Чхан Шиничхи тоже забил

«Шанхай Шэньхуа» победил «Виссел Кобе» в 8-м туре азиатской Лиги чемпионов (4:2).

Клубы встречались в заключительном матче лигового этапа турнира. В составе китайской команды три мяча забил нападающий Сауло Минейро, еще один гол на счету форварда Чхана Шиничхи. Соперник играл в меньшинстве с 7-й минуты после удаления вратаря Пауэлла Оби.

«Виссел Кобе» отыграл два мяча в концовке: на 87-й минуте отличился нападающий Ниина Томинага, на 90+3 – полузащитник Харуя Иде.

«Шанхай» Слуцкого на данный момент занимает 7-е место в таблице и может выйти в 1/8 финала турнира. Последние матчи пройдут 19 февраля, по их итогам определятся итоговые участники плей-офф. На проход дальше также претендуют китайские «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Порт».

22 февраля стартует чемпионат Китая-2025, в 1-м туре команда российского специалиста встретится дома с «Чанчунь Ятай». Начало в 15:00 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

«Шанхай» Слуцкого разбил японцев в последнем туре ЛЧ! Расклады: что нужно для плей-офф?