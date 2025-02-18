«Фейеноорд» сыграет в 1/8 финала ЛЧ впервые с 1993 года – с «Интером» или «Арсеналом». В сезоне-1999/00 роттердамцы доходили до 2-го группового этапа

«Фейеноорд» больше 30 лет не играл в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Роттердамцы одолели «Милан » (1:0, 1:1) по сумме стыковых матчей.

В последний раз команда выступала в 1/8 финала в 1993 году. Следует отметить, что в сезоне-1999/2000 она доходила до второго группового этапа, то есть попадала в число 16 лучших команд, как и в текущем розыгрыше.

На следующей стадии «Фейеноорд » сыграет с «Интером » либо «Арсеналом ».