Положение Консейсау в «Милане» под угрозой. У тренера непростые отношения с Ибрагимовичем, португалец чувтствует себя одиноким в клубе
Как пишет Corriere dello Sport, недоверие к тренеру возросло после поражения от «Фейеноорда» в первом стыковом матче ЛЧ (0:1), а атмосфера в раздевалке «Милана» становится все более напряженной.
Португалец не смог выстроить отношения со Златаном Ибрагимовичем. Швед перед матчем с «Фейеноордом» снял все возможные оправдания с Консейсау, отметив, что «у тренера теперь два состава», и что Рафаэл Леау, дважды подряд остававшийся на скамейке запасных перед матчем в Роттердаме, «один из лучших в мире».
Консейсау, говоря о составе, дал ироничный ответ: «На самом деле команд больше двух, ведь в молодежной академии у нас тоже хватает игроков». Отмечается, что Златану не понравился этот комментарий.
Кроме того, в клубе остались недовольны гневной реакцией Консейсау в адрес сотрудников «Фейеноорда» после игры, которые заставили его ждать интервью 15 минут: «Это неуважение!» В результате «Милан» решил отменить пресс-конференцию перед матчем с «Вероной», объяснив это тем, что в ближайшие дни у тренера будет достаточно возможностей поговорить с прессой.
По словам источника, у Консейсау, как и у Фонсеки в свое время, нет соратников, тренер чувствует себя одиноким в клубе. Утверждается, что тренер будет уволен в случае непопадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
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