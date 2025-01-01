Линекер о гонке в АПЛ: «Ливерпуль» уже не остановить. Не представляю, что кто-то сможет к ним приблизиться»

Гари Линекер считает, что в этом сезоне АПЛ никто не сравнится с «Ливерпулем».

Команда под руководством Арне Слота выиграла 3 последних матча в Премьер-лиге с общим счетом 14:4.

Она занимает 1-е место в таблице с 45 очками в 18 играх. Отрыв от ближайшего преследователя – «Ноттингем Форест » – составляет 8 баллов. У «Арсенала » 36 очков в 18 играх, у «Челси » – 35 в 19.

«Ливерпуль » выглядит очень впечатляюще. У них большой отрыв. «Ноттингем» идет на втором месте, для них это большое достижение.

Честно говоря, не представляю, что кто-то сможет приблизиться к «Ливерпулю». Считаю, что их уже не остановить», – сказал бывший игрок сборной Англии.