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Линекер о гонке в АПЛ: «Ливерпуль» уже не остановить. Не представляю, что кто-то сможет к ним приблизиться»

Гари Линекер считает, что в этом сезоне АПЛ никто не сравнится с «Ливерпулем».

Команда под руководством Арне Слота выиграла 3 последних матча в Премьер-лиге с общим счетом 14:4. 

Она занимает 1-е место в таблице с 45 очками в 18 играх. Отрыв от ближайшего преследователя – «Ноттингем Форест» – составляет 8 баллов. У «Арсенала» 36 очков в 18 играх, у «Челси» – 35 в 19.

«Ливерпуль» выглядит очень впечатляюще. У них большой отрыв. «Ноттингем» идет на втором месте, для них это большое достижение. 

Честно говоря, не представляю, что кто-то сможет приблизиться к «Ливерпулю». Считаю, что их уже не остановить», – сказал бывший игрок сборной Англии. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metro
logoЧелси
logoГари Линекер
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoАрсенал
logoЛиверпуль
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