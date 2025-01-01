Линекер о гонке в АПЛ: «Ливерпуль» уже не остановить. Не представляю, что кто-то сможет к ним приблизиться»
Гари Линекер считает, что в этом сезоне АПЛ никто не сравнится с «Ливерпулем».
Команда под руководством Арне Слота выиграла 3 последних матча в Премьер-лиге с общим счетом 14:4.
Она занимает 1-е место в таблице с 45 очками в 18 играх. Отрыв от ближайшего преследователя – «Ноттингем Форест» – составляет 8 баллов. У «Арсенала» 36 очков в 18 играх, у «Челси» – 35 в 19.
«Ливерпуль» выглядит очень впечатляюще. У них большой отрыв. «Ноттингем» идет на втором месте, для них это большое достижение.
Честно говоря, не представляю, что кто-то сможет приблизиться к «Ливерпулю». Считаю, что их уже не остановить», – сказал бывший игрок сборной Англии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metro
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем