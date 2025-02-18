Гомес выбыл на несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра. Защитнику «Ливерпуля» может потребоваться операция

Арне Слот рассказал о травмах Коди Гакпо и Джо Гомеса.

Нидерландский вингер получил повреждение во время игры с «Эвертоном» в Премьер-лиге (2:2), а английский защитник травмировался в матче с «Плимутом» в Кубке Англии (0:1).

Завтра «красные» встретятся с «Астон Виллой » в 29-м туре АПЛ .

«Я думаю, что они оба не смогут сыграть завтра. Коди близок к возвращению, а Джо потребуется довольно много времени. Он пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра.

Он старается изо всех сил, чтобы быть с командой. Он очень усердно работает, чтобы вернуться, и когда он проводил первую игру [после предыдущей травмы], он сделал забег на второй или третьей минуте, а теперь он снова выбыл на несколько недель. Это всегда очень тяжело для игрока в любой части сезона, не говоря уже о той его части, которую все ждут с нетерпением.

Он пропустит большую часть концовки сезона, но мы ожидаем, что он вернется к завершающей стадии сезона. Возможно, ему [потребуется операция], но это еще нужно оценить», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».