Генич об РПЛ: «Зенит» был и остается фаворитом, есть он и все остальные. То, что петербуржцы сами интригу поддерживают, нам только на радость»

Константин Генич заявил, что считает «Зенит» фаворитом Мир РПЛ.

– Этот турнир сделал «Зенит» для тебя фаворитом чемпионской гонки или нет?

– «Зенит» был фаворитом и остается фаворитом, кто бы что ни делал, какие бы трансферы «Спартак » не совершал, как бы не был стабилен и хорош в целом «Краснодар». Есть «Зенит» и все остальные.

Если отталкиваться от «Зенита », от увиденного, от их потенциала и их скамейки, ну, конечно, они фавориты. И то, что они сами эту интригу сейчас, я не знаю там искусственно или не искусственно, но поддерживают вот этими неудачами с «Крыльями» и «Акроном» в концовке, ну это только нам на радость, что пока еще интрига не умерла, а так можно было с плюс шесть уйти спокойно, – сказал комментатор «Матч ТВ».

После 18 проведенных туров «Краснодар » лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков и опережая «Зенит» за счет победы в очной встрече. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.