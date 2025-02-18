Генич об РПЛ: «Зенит» был и остается фаворитом, есть он и все остальные. То, что петербуржцы сами интригу поддерживают, нам только на радость»
– Этот турнир сделал «Зенит» для тебя фаворитом чемпионской гонки или нет?
– «Зенит» был фаворитом и остается фаворитом, кто бы что ни делал, какие бы трансферы «Спартак» не совершал, как бы не был стабилен и хорош в целом «Краснодар». Есть «Зенит» и все остальные.
Если отталкиваться от «Зенита», от увиденного, от их потенциала и их скамейки, ну, конечно, они фавориты. И то, что они сами эту интригу сейчас, я не знаю там искусственно или не искусственно, но поддерживают вот этими неудачами с «Крыльями» и «Акроном» в концовке, ну это только нам на радость, что пока еще интрига не умерла, а так можно было с плюс шесть уйти спокойно, – сказал комментатор «Матч ТВ».
После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков и опережая «Зенит» за счет победы в очной встрече. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.
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