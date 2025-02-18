Тибо Куртуа: «Понимал, что Винисиус будет хорош, но не думал, что настолько. Один парень сказал мне про него: «Увидишь через несколько лет». Это был Эден Азар»

Тибо Куртуа высказался о развитии карьеры Винисиуса в «Реале».

«Я и раньше понимал, что Винисиус будет играть хорошо, но не думал, что настолько хорошо.

Один парень сказал мне про него: «Увидишь через несколько лет». Это был Эден Азар .

Он сказал мне это сразу, как только увидел его. Он почувствовал, что в нем есть что-то особенное», – сказал вратарь «Реала » Тибо Куртуа в подкасте Рио Фердинанда .