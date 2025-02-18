Тибо Куртуа: «Понимал, что Винисиус будет хорош, но не думал, что настолько. Один парень сказал мне про него: «Увидишь через несколько лет». Это был Эден Азар»
Тибо Куртуа высказался о развитии карьеры Винисиуса в «Реале».
«Я и раньше понимал, что Винисиус будет играть хорошо, но не думал, что настолько хорошо.
Один парень сказал мне про него: «Увидишь через несколько лет». Это был Эден Азар.
Он сказал мне это сразу, как только увидел его. Он почувствовал, что в нем есть что-то особенное», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа в подкасте Рио Фердинанда.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: MadridXtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем