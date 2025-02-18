Пименов стал заместителем гендиректора «Крыльев Советов». Он будет курировать стратегию развития клуба, скаутов и займется привлечением спонсоров
На этой должности Пименов будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов.
Помимо этого, он возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.
Пименов ранее занимал должность заместителя директора футбольного клуба «Орел».
«Для меня большая честь присоединиться к клубу «Крылья Советов» – это бренд, который знают во всей России, клуб с богатыми традициями. В разное время многие известные игроки защищали его цвета, и для меня особая гордость стать частью этой команды.
Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь – это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста.Еще один ключевой приоритет – привлечение болельщиков на трибуны.
Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область – это футбольный регион», – сказал Руслан Пименов.
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