Дитмар Хаманн: «Виртц – это другая лига по сравнению с Мусиалой. Джамал – индивидуалист, а Флориан делает каждого игрока лучше. Он футболист мирового уровня в потенциале»

Дитмар Хаманн считает, что Флориан Виртц сильнее Джамала Мусиалы.

«На мой взгляд, Флориан Виртц – это другая лига по сравнению с Мусиалой на данный момент.

Флориан делает лучше каждого футболиста в своей команде. Не думаю, что Мусиала делает много игроков лучше. Он делает команду лучше, когда то, что он делает, работает. Он индивидуальный футболист по сравнению с Виртцем.

По моему мнению, Виртц в потенциале является футболистом мирового уровня через один-два года.

Виртц всегда в игре, всегда держит голову поднятой и видит партнера на поле в лучшей ситуации. У Мусиалы этого нет.

Он должен привнести вариативность в свою игру, тогда его будет сложнее предсказать. Сможет ли Джамал Мусиала этому научиться – вот в чем вопрос. У него ничего не получается на поле, если его дриблинг не срабатывает», – сказал бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн .

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