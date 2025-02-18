Роджерс перед «Баварией»: «Селтику» нужно сыграть без страха – мы должны быть храбрыми. Если сделаем это, то продемонстрируем, что все возможно, как и показывает история спорта»

Брендан Роджерс высказался перед ответным матчем против «Баварии».

«Селтик» сыграет в Мюнхене в ответной игре за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов . В первом матче шотландцы уступили 1:2.

«Когда достигаешь такого уровня, нужно играть без страха. Мы хотим быть уверенным в том, что выложимся по максимуму, даже если не выиграем.

У нас есть только одна возможность. Мы должны быть умными, должны быть сообразительными, должны быть храбрыми в этой игре.

И если мы сможем это сделать, то покажем, что все возможно, как и показывает история спорта», – сказал главный тренер «Селтика » Брендан Роджерс .