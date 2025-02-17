Юсупов о запретах Карпина в «Ростове»: «Это из серии: выходишь за территорию базы и ешь что хочешь. Но он пытался достучаться, говорил, что должно быть качественное топливо организма»

Артур Юсупов рассказал, почему выбрал «Ростов» вместо перехода в «Витесс».

– Слуцкий звал тебя в «Витесс». Как можно было отказаться?

– В то время все навалилось: аренда в «Ростов», который после Кучука возглавил Карпин, «кресты», возвращение в «Зенит ». В итоге я полетел на сборы, но «Зениту» я уже был не нужен. И в этот момент меня позвал Слуцкий , а потом и Карпин .

Если отмотать время назад, сейчас бы, наверное, поехал в Голландию. Классный опыт: пожить в Европе, поездить на велосипедах, поиграть против «Аякса», ПСВ. Но тогда нужно было быстро решать – срываться в другую страну и лигу, не зная языка... Вот и отказался. Сказал Слуцкому: «Здесь худо-бедно все знаю – родные рядом». Он ответил: «Так и будешь худо-бедно».

– И ты выбрал «Ростов». Быстро привык к диетическим требованиям Карпина?

– У меня с весом вообще не было проблем: если и набираю, быстро скидываю.

– Но сахар и сладкое в команде запрещены.

– Это запрет из серии: выходишь за территорию базы – и ешь что хочешь.

При этом Карпин пытался до всех достучаться. Говорил: «Вы свои машины 80-м бензином заправляете или 98-м?» Вот с организмом то же самое – должно быть качественное топливо. Если у кого-то был лишний вес, Валерий Георгиевич, конечно, предъявлял, – сказал экс-полузащитник «Ростова ».