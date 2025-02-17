Юсупов о запретах Карпина в «Ростове»: «Это из серии: выходишь за территорию базы и ешь что хочешь. Но он пытался достучаться, говорил, что должно быть качественное топливо организма»
– Слуцкий звал тебя в «Витесс». Как можно было отказаться?
– В то время все навалилось: аренда в «Ростов», который после Кучука возглавил Карпин, «кресты», возвращение в «Зенит». В итоге я полетел на сборы, но «Зениту» я уже был не нужен. И в этот момент меня позвал Слуцкий, а потом и Карпин.
Если отмотать время назад, сейчас бы, наверное, поехал в Голландию. Классный опыт: пожить в Европе, поездить на велосипедах, поиграть против «Аякса», ПСВ. Но тогда нужно было быстро решать – срываться в другую страну и лигу, не зная языка... Вот и отказался. Сказал Слуцкому: «Здесь худо-бедно все знаю – родные рядом». Он ответил: «Так и будешь худо-бедно».
– И ты выбрал «Ростов». Быстро привык к диетическим требованиям Карпина?
– У меня с весом вообще не было проблем: если и набираю, быстро скидываю.
– Но сахар и сладкое в команде запрещены.
– Это запрет из серии: выходишь за территорию базы – и ешь что хочешь.
При этом Карпин пытался до всех достучаться. Говорил: «Вы свои машины 80-м бензином заправляете или 98-м?» Вот с организмом то же самое – должно быть качественное топливо. Если у кого-то был лишний вес, Валерий Георгиевич, конечно, предъявлял, – сказал экс-полузащитник «Ростова».
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