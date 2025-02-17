Сборную Армении возглавил Джон ван ’т Схип. Экс-тренер «Аякса» и Греции приступит к работе в марте

Джон ван ’т Схип назначен главным тренером сборной Армении.

61-летний специалист приступит к своим обязанностям с 1 марта. Договор заключен по схеме 1+1.

В прошлом нидерландец возглавлял сборную Греции, а также был помощником главного тренера сборной Нидерландов Марко ван Бастена.

Под руководством Джона «Мельбурн Сити» выиграл Кубок Австралии 2016 года. Последним местом работы тренера был «Аякс ».