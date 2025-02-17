Андрей Канчельскис: «Дорогие приобретения «Спартака» накладывают на Станковича ответственность. Руководство доверяет тренеру и уверено в нем, наверное»

Андрей Канчельскис дал комментарий относительно трансферов «Спартака».

Этой зимой красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).

«Дорогие приобретения «Спартака » накладывают на Станковича ответственность. Думаю, он это понимает.

Наверное, руководство клуба доверяет Станковичу и уверено в нем на сто процентов.

Чемпионство? О нем говорят каждый год. Посмотрим в конце сезона», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .