Андрей Канчельскис: «Дорогие приобретения «Спартака» накладывают на Станковича ответственность. Руководство доверяет тренеру и уверено в нем, наверное»
Андрей Канчельскис дал комментарий относительно трансферов «Спартака».
Этой зимой красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).
«Дорогие приобретения «Спартака» накладывают на Станковича ответственность. Думаю, он это понимает.
Наверное, руководство клуба доверяет Станковичу и уверено в нем на сто процентов.
Чемпионство? О нем говорят каждый год. Посмотрим в конце сезона», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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