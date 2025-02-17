Жемалетдинов о легионерах «Локо»: «Плевались и негодовали, когда закрыли перелеты в Ростов и Краснодар. Они смотрели на поезда и думали: «Что это такое?»
– Как тебе в ЦСКА?
– Эти полгода – кайф. Все очень круто меня приняли, как будто семья. Через неделю уже влился в коллектив.
– Про ЦСКА аж сериал сняли. Как тебе под камерами?
– Да нормально, в упор никто не снимал, никакого сценария. Я, кстати, только из-за сериала увидел, как Слава Тороп травму получил, что аж потом в реанимобиле лежал после игры с «Зенитом». Страшно! Даже потом у врачей спрашивал, насколько все было серьезно.
– Каково приезжать в Ватутинки после новой Баковки?
– В Ватутинках есть свой шарм, потому что здесь ковались главные победы клуба. Однако, приезжая сюда после Баковки, конечно, удивляешься. Вайб такой – будто к бабушке приехал, махровые покрывала. Но где-то это даже мило.
Хотя в ЦСКА постоянно работают над улучшением условий на базе. Иностранцам, может быть, тяжелее. Помню, когда закрыли перелеты в Ростов-на-Дону и Краснодар и командам пришлось ездить туда на поездах, легионеры «Локомотива» плевались от этого, негодовали. Они смотрели на эти поезда и думали: «Что это такое?» – будто в старые времена попали, – рассказал полузащитник ЦСКА, ранее выступавший за железнодорожников.
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