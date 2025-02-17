Уридия о «Рубине»: «У Бердыева везде были связи. Он знал, кто в каком заведении провел вечер. Его «информаторы» сливали ему все, вплоть до чеков»

Мераби Уридия рассказал, как Курбан Бердыев контролировал отдых футболистов.

– В «Рубине» тогда было много классных футболистов. Кто был главным топом?

– Рома Еременко. Абсолютно космический уровень. Он и человек отличный. Мы хорошо общались, он всегда защищал меня от стариков.

– Наезжали?

– Бывало. Однажды Касай [Алан Касаев] решил надо мной приколоться.

На тренировке бежали фартлеки. Лучше всех получалось у Виталика Калешина – у него как будто два сердца. А страдал больше всех как раз Алан. Уже под конец говорит мне: «Слушай, попроси пожалуйста Виталика бежать помедленней». Но я без задней мысли подошел и попросил. Калеха смутился, но промолчал.

Только зашли после тренировки в раздевалку, на меня тут же накинулся Шаронов: «Ты че, молодой, ##### [обалдел] что ли?! Тебе 19 лет, а ты тут еще что-то кому-то говоришь?!».

Я сижу в полном шоке, а Касай в углу угорает. Но в итоге Рома как-то замял этот конфликт.

– С кем еще общался помимо Еременко?

– С Сабой Кверквелией.

– Тусовая у тебя была компания!

– Ха-ха. Может, она стала тусовой в будущем, в каких-то других командах, но в «Рубине» с этим было строго.

У Бердыева везде были связи. Он знал, кто в каком заведении провел свой вечер. Его «информаторы» сливали ему все, вплоть до чеков (улыбается), – сказал бывший футболист «Рубина» Мераби Уридия.