Уридия о «Рубине»: «У Бердыева везде были связи. Он знал, кто в каком заведении провел вечер. Его «информаторы» сливали ему все, вплоть до чеков»
– В «Рубине» тогда было много классных футболистов. Кто был главным топом?
– Рома Еременко. Абсолютно космический уровень. Он и человек отличный. Мы хорошо общались, он всегда защищал меня от стариков.
– Наезжали?
– Бывало. Однажды Касай [Алан Касаев] решил надо мной приколоться.
На тренировке бежали фартлеки. Лучше всех получалось у Виталика Калешина – у него как будто два сердца. А страдал больше всех как раз Алан. Уже под конец говорит мне: «Слушай, попроси пожалуйста Виталика бежать помедленней». Но я без задней мысли подошел и попросил. Калеха смутился, но промолчал.
Только зашли после тренировки в раздевалку, на меня тут же накинулся Шаронов: «Ты че, молодой, ##### [обалдел] что ли?! Тебе 19 лет, а ты тут еще что-то кому-то говоришь?!».
Я сижу в полном шоке, а Касай в углу угорает. Но в итоге Рома как-то замял этот конфликт.
– С кем еще общался помимо Еременко?
– С Сабой Кверквелией.
– Тусовая у тебя была компания!
– Ха-ха. Может, она стала тусовой в будущем, в каких-то других командах, но в «Рубине» с этим было строго.
У Бердыева везде были связи. Он знал, кто в каком заведении провел свой вечер. Его «информаторы» сливали ему все, вплоть до чеков (улыбается), – сказал бывший футболист «Рубина» Мераби Уридия.
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