«Челси» – главный претендент на подписание Делапа. Форвард «Ипсвича» также интересен «МЮ» и «Тоттенхэму»

Лиэм Делап может перейти в «Челси».

Несколько клубов проявляют интерес к 22-летнему нападающему «Ипсвича ».

Главным претендентом на подписание соглашения с форвардом называется «Челси ». Лондонцы рассматривает Лиэма Делапа как более доступный вариант по сравнению с другими нападающими на рынке.

Также футболист интересен «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».

В этом сезоне Делап забил 10 голов в 24 матчах в АПЛ . Его статистику можно изучить здесь .