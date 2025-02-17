«Челси» – главный претендент на подписание Делапа. Форвард «Ипсвича» также интересен «МЮ» и «Тоттенхэму»
Лиэм Делап может перейти в «Челси».
Несколько клубов проявляют интерес к 22-летнему нападающему «Ипсвича».
Главным претендентом на подписание соглашения с форвардом называется «Челси». Лондонцы рассматривает Лиэма Делапа как более доступный вариант по сравнению с другими нападающими на рынке.
Также футболист интересен «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».
В этом сезоне Делап забил 10 голов в 24 матчах в АПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Caught Offside
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