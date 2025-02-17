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Тренер «Райо» о «Барсе»: «Мы можем победить. Но нам придется приблизиться к совершенству, и нужно, чтобы они не приблизились к нему»

Тренер «Райо Вальекано» верит в победу над «Барселоной» в гостях.

«Барселона» примет «Райо Вальекано» в понедельник в рамках 24-го тура Ла Лиги. В случае победы каталонцы догонят «Реал» по очкам и возглавят таблицу.

«Думаю, мы можем победить, и это не пустые слова. Если бы я чувствовал что-то другое, я бы сказал. Мы можем победить, но должны осознавать, что это один из самых сложных выездов, если не самый сложный.

Для победы нам придется приблизиться к совершенству, и нужно, чтобы «Барса» не приблизилась к нему, поскольку при прочих равных их уровень, превосходящий нас как индивидуально, так и командно, несомненно, возобладает.

Мы должны надеяться, что они не сыграют в полную силу, но это тоже зависит от нас, и мы должны стремиться к совершенству.

Флик способен убедить игроков «Барселоны» бегать, как «Райо Вальекано». Похвально, что он убеждает этих игроков в том, что физические усилия принесут им голы. С физической точки зрения это будет если не самый сложный матч в Лиге, то уж точно один из самых сложных», – сказал главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес.

Переворот гонки за титул в Испании: «Барса» может стать первой, шансы «Реала» сильно упали

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoИньиго Перес
logoРайо Вальекано
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
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