Защитник «Райо» Чаваррия о том, как остановить Ямаля: «Нельзя постоянно защищаться – надо атаковать, тем самым заставив его выполнять и оборонительные действия»

Защитник «Райо» Пеп Чаваррия рассказал, как остановить Ламина Ямаля на поле.

– Как остановить такого игрока?

– Потребуются твой лучший день, максимальная помощь от партнеров и полная концентрация. Ему нельзя давать легко принимать мяч и позволять играть, нужно постараться усложнить ему жизнь.

Ну, и нельзя постоянно защищаться – надо атаковать и тем самым заставить его выполнять и оборонительные действия, – сказал Чаваррия в преддверии матча Ла Лиги с «Барселоной», который пройдет в понедельник.