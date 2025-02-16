Защитник «Райо» Чаваррия о том, как остановить Ямаля: «Нельзя постоянно защищаться – надо атаковать, тем самым заставив его выполнять и оборонительные действия»
Защитник «Райо» Пеп Чаваррия рассказал, как остановить Ламина Ямаля на поле.
– Как остановить такого игрока?
– Потребуются твой лучший день, максимальная помощь от партнеров и полная концентрация. Ему нельзя давать легко принимать мяч и позволять играть, нужно постараться усложнить ему жизнь.
Ну, и нельзя постоянно защищаться – надо атаковать и тем самым заставить его выполнять и оборонительные действия, – сказал Чаваррия в преддверии матча Ла Лиги с «Барселоной», который пройдет в понедельник.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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