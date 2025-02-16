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Конате о Дешаме в сборной Франции: «Результаты говорят сами за себя. Лучше всего будет, если он выиграет что-то еще перед прощанием»

Ибраима Конате высказался об уходе Дидье Дешама из сборной Франции.

Главный тренер объявил, что покинет команду после ЧМ-2026.

«Для тренера национальной сборной он достаточно долго руководит командой. Результаты говорят сами за себя.

Поэтому есть чувство ностальгии, нам немного грустно и все такое, но можно сказать, что все хорошее впереди.

Лучше всего будет, если он получит выдающееся прощание, выиграв что-то еще», – сказал защитник сборной Франции и «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Téléfoot
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoИбраима Конате
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