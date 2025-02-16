  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюпра о Дешаме: «Он победитель. После сборной Франции у него будет выбор среди крупнейших клубов, и он продолжит побеждать»
0

Дюпра о Дешаме: «Он победитель. После сборной Франции у него будет выбор среди крупнейших клубов, и он продолжит побеждать»

Паскаль Дюпра высоко оценил работу Дидье Дешама.

Главный тренер сборной Франции покинет команду после ЧМ-2026.

«Есть кое-что, в чем все сходятся во мнении о Дешаме: он победитель. Он побеждал на клубном уровне и в составе национальной сборной.

Если он захочет перейти в другой клуб после того, как закончит карьеру в сборной Франции, я думаю, у него будет выбор среди крупнейших клубов, поэтому он продолжит побеждать. Он создан для этого, будь то в составе национальной сборной или в составе клуба», – сказал бывший тренер «Тулузы» и «Дижона».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
Паскаль Дюпра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дешам о тренере сборной Франции: «Зидан – отличный кандидат, естественный и ожидаемый. Но не знаю, захочет ли он»
1313 февраля, 22:05
Дюгарри об уходе Дешама из сборной Франции в 2026-м: «Мудрое решение, это позволит ему спокойно работать. Всем сердцем надеюсь, что Зидан придет после него»
9 января, 09:04
Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026: «14 лет – большой срок. Нужно уметь сказать «стоп»
1338 января, 07:17
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
3689 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Рома» в гостях у «Пармы», «Фиорентина» примет «Комо»
47сегодня, 05:04
«Аль-Хилаль» за приглашение иностранных арбитров в саудовскую лигу: «В матче с «Аль-Риядом» не назначено 2 пенальти, четко подтвержденные кадрами ВАР. Подозрительные судейские решения»
13сегодня, 07:13
Петржела приглашен на 100-летний юбилей «Зенита»: «Не знаю, какая будет ситуация. Меня бы задавили, если бы полетел в Россию»
60сегодня, 06:18
Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости
13сегодня, 06:10
Агент Алеррандро: «Форвард приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе объявят в начале недели»
10сегодня, 04:30
Бензема забил 15-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. До Роналду – 1 мяч
21сегодня, 02:59
Канчельскис о Тюкавине: «Надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Останется в РПЛ – серьезного прогресса не добьется»
29сегодня, 02:31
Саввиди может вернуться в «Ростов». Процесс приватизации 1/4 акций клуба остановлен («РБ Спорт»)
21сегодня, 01:32
«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»
155вчера, 23:05
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов – лучший по проценту сухих матчей (50%) и отраженных ударов (76%) среди вратарей, сыгравших 5+ матчей в сезоне Лиги 1
2 минуты назад
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» против «Кызыл-Жара» и «Тобола», «Динамо» Махачкала сыграет с «Ахматом»
118 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Монпелье», «Ницца» сыграет с «Гавром» Кузяева
3222 минуты назад
Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев» на следующей неделе («Матч ТВ»)
527 минут назад
Юсупов перешел из «Динамо» Махачкала в «Черноморец». У хавбека 11 голов в 115 матчах за дагестанский клуб
239 минут назад
«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
353 минуты назад
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Хоффенхайма», «Айнтрахт» сыграет с «Хольштайном»
107сегодня, 06:54
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1сегодня, 06:49
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева встретится с «Ламией», матч начнется в 21:00
сегодня, 06:45
Защитник «Райо» Чаваррия о том, как остановить Ямаля: «Нельзя постоянно защищаться – надо атаковать, тем самым заставив его выполнять и оборонительные действия»
5сегодня, 06:38
Рекомендуем