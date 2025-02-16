Дюпра о Дешаме: «Он победитель. После сборной Франции у него будет выбор среди крупнейших клубов, и он продолжит побеждать»
Паскаль Дюпра высоко оценил работу Дидье Дешама.
Главный тренер сборной Франции покинет команду после ЧМ-2026.
«Есть кое-что, в чем все сходятся во мнении о Дешаме: он победитель. Он побеждал на клубном уровне и в составе национальной сборной.
Если он захочет перейти в другой клуб после того, как закончит карьеру в сборной Франции, я думаю, у него будет выбор среди крупнейших клубов, поэтому он продолжит побеждать. Он создан для этого, будь то в составе национальной сборной или в составе клуба», – сказал бывший тренер «Тулузы» и «Дижона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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