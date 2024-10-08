«Ювентус» и Гатти продлят контракт на 5 лет. Защитнику повысят зарплату

Федерико Гатти продлит контракт с «Ювентусом».

Туринский клуб завершает подготовку последних деталей для заключения нового соглашения с 26-летним защитником, сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять лет.

Зарплата игрока возрастет после подписания нового контракта.

В текущем сезоне Серии А Гатти провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь .