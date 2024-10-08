«Ювентус» и Гатти продлят контракт на 5 лет. Защитнику повысят зарплату
Федерико Гатти продлит контракт с «Ювентусом».
Туринский клуб завершает подготовку последних деталей для заключения нового соглашения с 26-летним защитником, сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять лет.
Зарплата игрока возрастет после подписания нового контракта.
В текущем сезоне Серии А Гатти провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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