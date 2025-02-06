«МЮ» подтвердил разрыв «крестов» у Мартинеса. Защитник получил травму в матче с «Кристал Пэлас»
Лисандро Мартинес получил травму крестообразной связки.
Об этом сообщила пресс-служба «МЮ».
«Желаем тебе скорейшего выздоровления, Лича», – говорится в заявлении клуба.
Защитник порвал крестообразную связку в матче с «Кристал Пэлас» в воскресенье (0:2).
Мартинес пропустит остаток сезона.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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