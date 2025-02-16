У Хименеса 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Милан». Форвард забил «Вероне»

Сантьяго Хименес забил во втором матче Серии А подряд.

Нападающий «Милана » открыл счет в игре с «Вероной» в чемпионате Италии (1:0, второй тайм). В предыдущем туре он поразил ворота «Эмполи» (2:0).

Мексиканский футболист проводит четвертую игру за «россонери» во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

Подробную статистику Хименеса можно найти здесь .