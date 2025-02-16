У Хименеса 3 (2+1) очка в 4 матчах за «Милан». Форвард забил «Вероне»
Сантьяго Хименес забил во втором матче Серии А подряд.
Нападающий «Милана» открыл счет в игре с «Вероной» в чемпионате Италии (1:0, второй тайм). В предыдущем туре он поразил ворота «Эмполи» (2:0).
Мексиканский футболист проводит четвертую игру за «россонери» во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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