Гвардиола надеется, что Холанд сыграет с «Реалом»: «Когда он упал, испугались все. Но все не так уж скверно, возможно. Доктор ничего плохого не сказал»

Пеп Гвардиола не исключил, что Эрлинг Холанд сыграет с «Реалом».

Нападающий повредил колено в матче 25-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:0).

«Когда он упал, испугались все. Но он с улыбкой покинул поле, а доктор не сказал мне ничего плохого, так что надеюсь, что Эрлинг в порядке.

Я не говорил с врачом. Возможно, все не так скверно, как могло бы быть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

Ответная игра «горожан» против «Реала » пройдет 19 февраля. Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 3:2.