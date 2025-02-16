Гвардиола надеется, что Холанд сыграет с «Реалом»: «Когда он упал, испугались все. Но все не так уж скверно, возможно. Доктор ничего плохого не сказал»
Пеп Гвардиола не исключил, что Эрлинг Холанд сыграет с «Реалом».
Нападающий повредил колено в матче 25-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:0).
«Когда он упал, испугались все. Но он с улыбкой покинул поле, а доктор не сказал мне ничего плохого, так что надеюсь, что Эрлинг в порядке.
Я не говорил с врачом. Возможно, все не так скверно, как могло бы быть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Ответная игра «горожан» против «Реала» пройдет 19 февраля. Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 3:2.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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