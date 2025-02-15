Холанд получил травму в матче с «Ньюкаслом». Форвард «Ман Сити» держался за колено перед заменой

Эрлинг Холанд получил травму в матче против «Ньюкасла».

«Манчестер Сити » победил «Ньюкасл » (4:0) в игре 25-го тура АПЛ.

На 87-й минуте Матеуш Нунеш заменил норвежского нападающего, который сделал результативную передачу в этой игре.

Перед заменой Эрлинг Холанд держался за колено.

В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 3 передачи в АПЛ. Его статистику можно изучить здесь .

Ближайший матч «горожане» проведут 19 февраля против «Реала» в Лиге чемпионов.