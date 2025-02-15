Холанд получил травму в матче с «Ньюкаслом». Форвард «Ман Сити» держался за колено перед заменой
Эрлинг Холанд получил травму в матче против «Ньюкасла».
«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (4:0) в игре 25-го тура АПЛ.
На 87-й минуте Матеуш Нунеш заменил норвежского нападающего, который сделал результативную передачу в этой игре.
Перед заменой Эрлинг Холанд держался за колено.
В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 3 передачи в АПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Ближайший матч «горожане» проведут 19 февраля против «Реала» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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