«МЮ» продал Межбри «Бернли» за 9 млн фунтов и бонусы
Аннибаль Межбри перешел в «Бернли» из «Манчестер Юнайтед» .
Соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на 4 года.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила более 9 млн фунтов, включая бонусы. Кроме того, «МЮ» получит право на значительный процент суммы при перепродаже игрока.
С января Межбри выступал на правах аренды за «Севилью». Со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Фото: burnleyfootballclub.com
вспомнился тут 🤡 Мерто, который рожал трансфер Антони полтора месяца, попутно увеличив его ценник чуть ли не в 2 раза, и не ведя никаких других сделок параллельно.
просто небо и земля между ними
Ты где-то учился на клоунессу или просто у тебя дар с рождения?
11 авг. 2019 г. AS Monaco U17 => Man Utd U18 10 млн €
Но Хаагу жутко повезло с Мерто.
Хуже его быть просто не может.
Санчо аналогично
Погба тоже самое за 105, только торговались меньше так как Моуру игроки на предсезонку нужны
В текущем состоянии это игрок, который и 3 не стоит. У него за 3 сезона 8 игр (минуты считать влом).
Я не представлю что сделали Инеос, чтобы вытрясти за него аж 9 лямов
Угарте в ПСЖ платили около 120 тыс. в евро, в МЮ будет примерно столько же, потому что он играть приезжает, а не ради жирного контракта в 23 года, ему доказывать нужно свою состоятельность, коль в Париже оказался не к месту.
Главное достоинство тут - огромный процент перепродажи.
Последний получивший более 200 был Маунт.
В этом сезоне только Угартэ остался, который вряд ли получит более 200.