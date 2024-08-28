«МЮ» продал Межбри «Бернли» за 9 млн фунтов и бонусы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Бернли Аннибаль Межбри Фабрицио Романо Футбол

Аннибаль Межбри перешел в «Бернли» из «Манчестер Юнайтед» .

Соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на 4 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила более 9 млн фунтов, включая бонусы. Кроме того, «МЮ» получит право на значительный процент суммы при перепродаже игрока.

С января Межбри выступал на правах аренды за «Севилью». Со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Фото: burnleyfootballclub.com

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40 комментариев
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хорош ИНЕОС - одной рукой покупает, другой продает, и все это одновременно, во всех направлениях, и по несколько штук.
вспомнился тут 🤡 Мерто, который рожал трансфер Антони полтора месяца, попутно увеличив его ценник чуть ли не в 2 раза, и не ведя никаких других сделок параллельно.
просто небо и земля между ними
+59
-7
+52
Хороший трансфер . и денег нормально...
+25
-1
+24
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Все верно говоришь, ведь именно Аякс отказался продавать Антони за первоначальную цену в 60 млн, потому что ЭТХ сказал что Антони намного дороже и нужен ему не в июле, а в конце августа
Ты где-то учился на клоунессу или просто у тебя дар с рождения?
+22
-3
+19
Ответ Макс Голубцов
Выглядит как развод со стороны МЮ. 9 млн за это полено - невероятная сумма. Еще и процент с перепродажи
его когда-то купили у Монако за 10-ку:
11 авг. 2019 г. AS Monaco U17 => Man Utd U18 10 млн €
+8
-2
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
А для этого и существует нормальный спортдир чтобы хотелки тренера ограничивать и предлагать более дешёвые альтернативы, а времена и вето накладывать на просьбы.
Но Хаагу жутко повезло с Мерто.
+6
-1
+5
Лицо у Межбри, прям так и сияет от счастья
+9
-5
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Лицо у Межбри, прям так и сияет от счастья
у него всегда такое)
+5
-1
+4
Ответ Заспортивныештаны
Зарплата у него довольно средняя
200 тыс. фунтов в неделю - это средняя зарплата? Не, в сравнении с тем, что насыпают в Аравии, может так оно и есть, но по меркам АПЛ он в верхушке. Если брать зарплату в клубе, то у него 6 оклад, новичок де Лигт получает меньше, хотя он успел поиграть за Юве и Баварию, находясь всегда на слуху в отличие от спинера.
+6
-2
+4
Ответ Любезный Коссутий
хорош ИНЕОС - одной рукой покупает, другой продает, и все это одновременно, во всех направлениях, и по несколько штук. вспомнился тут 🤡 Мерто, который рожал трансфер Антони полтора месяца, попутно увеличив его ценник чуть ли не в 2 раза, и не ведя никаких других сделок параллельно. просто небо и земля между ними
Только такие хозяева как глейзеры могли доверить трансферы Мёрто.
Хуже его быть просто не может.
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+4
Ответ Любезный Коссутий
хорош ИНЕОС - одной рукой покупает, другой продает, и все это одновременно, во всех направлениях, и по несколько штук. вспомнился тут 🤡 Мерто, который рожал трансфер Антони полтора месяца, попутно увеличив его ценник чуть ли не в 2 раза, и не ведя никаких других сделок параллельно. просто небо и земля между ними
Помимо Антони кучу трансферов можно вспомнить. Мага: Лестер устанавливает 80, 2 месяца торгов покупка за 80
Санчо аналогично
Погба тоже самое за 105, только торговались меньше так как Моуру игроки на предсезонку нужны
+3
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+3
Ответ Тумбочка Тевеса
Все верно говоришь, ведь именно Аякс отказался продавать Антони за первоначальную цену в 60 млн, потому что ЭТХ сказал что Антони намного дороже и нужен ему не в июле, а в конце августа Ты где-то учился на клоунессу или просто у тебя дар с рождения?
Просто он течёт по клубнике, которую обидел Тен Хаг. Теперь сам ходит вечно на него обиженный 🤡
+3
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+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Зарплата у него довольно средняя
+7
-5
+2
50% еще от перепродажи прописали и опцию обратного выкупа.
+3
-1
+2
В играх против МЮ бужет блистать. Традиционно
+2
0
+2
Новый менеджмент МЮ делает чудеса - удивительно получить за проблематичного игрока такие бабки.
+1
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+1
Ответ Любезный Коссутий
его когда-то купили у Монако за 10-ку: 11 авг. 2019 г. AS Monaco U17 => Man Utd U18 10 млн €
Я не понимаю как это противоречит моему комментарию))
В текущем состоянии это игрок, который и 3 не стоит. У него за 3 сезона 8 игр (минуты считать влом).
Я не представлю что сделали Инеос, чтобы вытрясти за него аж 9 лямов
+2
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+1
Ответ Dred
Радует что вновь пришедшие новички пока 200к в неделю не переходят. Последний получивший более 200 был Маунт. В этом сезоне только Угартэ остался, который вряд ли получит более 200.
Маунт все же был при прошлом руководстве, поэтому неадекватная зарплата в 250 тыс., хотя в МЮ наверняка думали, что он заиграет не хуже, чем в Челси, но пока повторяется история с Матой.
Угарте в ПСЖ платили около 120 тыс. в евро, в МЮ будет примерно столько же, потому что он играть приезжает, а не ради жирного контракта в 23 года, ему доказывать нужно свою состоятельность, коль в Париже оказался не к месту.
+2
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Ответ Тумбочка Тевеса
Все верно говоришь, ведь именно Аякс отказался продавать Антони за первоначальную цену в 60 млн, потому что ЭТХ сказал что Антони намного дороже и нужен ему не в июле, а в конце августа Ты где-то учился на клоунессу или просто у тебя дар с рождения?
🤣🤌🏻видимо все же дар, ибо подобные перлы у этого персонажа не заканчиваются 🤣
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Ответ Макс Голубцов
Выглядит как развод со стороны МЮ. 9 млн за это полено - невероятная сумма. Еще и процент с перепродажи
В Бирмингеме, очень хорош был.
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Ответ malama47
В FM при при правильном подходе становиться мировой звездой
под руководством бота, обычно, в низшие дивы уезжает играть и там остаётся
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Ответ Cristiano Ronaldo
Лицо у Межбри, прям так и сияет от счастья
Это он так радуется
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Ответ Cristiano Ronaldo
В Бирмингеме, очень хорош был.
1+5 в Чемпионшипе за 38 игр это «очень хорош»? Ок
+2
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Ответ Dred
Так его брали за сумму чуть меньше этой. Главное достоинство тут - огромный процент перепродажи.
Так, его цена и будет всегда не более 10 млн. % от перепродажи именно его много не принесет.
0
0
0
Ответ Макс Голубцов
Выглядит как развод со стороны МЮ. 9 млн за это полено - невероятная сумма. Еще и процент с перепродажи
Так его брали за сумму чуть меньше этой.
Главное достоинство тут - огромный процент перепродажи.
+1
-1
0
В FM при при правильном подходе становиться мировой звездой
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Там не было слов о «ключевом проводнике», он говорил что ему нужен левоногий правый вингер, а торговаться начали с 50, лысый не виноват что Мерто наторговал на 95 по итогу
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Ответ Чёрный тюльпан
200 тыс. фунтов в неделю - это средняя зарплата? Не, в сравнении с тем, что насыпают в Аравии, может так оно и есть, но по меркам АПЛ он в верхушке. Если брать зарплату в клубе, то у него 6 оклад, новичок де Лигт получает меньше, хотя он успел поиграть за Юве и Баварию, находясь всегда на слуху в отличие от спинера.
Радует что вновь пришедшие новички пока 200к в неделю не переходят.
Последний получивший более 200 был Маунт.
В этом сезоне только Угартэ остался, который вряд ли получит более 200.
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Такие надежды на него было, очень жаль
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Абсолютно мёртвый игрок, смотрел за ним в прошлом сезоне в "Севилье"
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Ну и отлично, помимо всего прочего этот персонаж ещё и очень вспыльчивый и конфликтный
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