«МЮ» продал Межбри «Бернли» за 9 млн фунтов и бонусы

Аннибаль Межбри перешел в «Бернли» из «Манчестер Юнайтед» .

Соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано на 4 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила более 9 млн фунтов, включая бонусы. Кроме того, « » получит право на значительный процент суммы при перепродаже игрока.

С января выступал на правах аренды за «Севилью». Со статистикой 21-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Фото: burnleyfootballclub.com